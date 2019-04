Bijna twintig procent te snel tijdens aangekondigde flitsmarathon Tom Vierendeels

05 april 2019

13u54 0 Roosdaal Ondanks de flitsmarathon van woensdag aangekondigd was liet bijna 20 procent van de gecontroleerden in de gemeenten van de politiezone TARL zich flitsen. In totaal werden op vier locaties 1.280 voertuigen gecontroleerd. Extreme uitschieters waren er niet.

De politie controleerde op vier locaties waar maximaal vijftig kilometer per uur gereden mag worden. In Ternat werd het anonieme flitsvoertuig opgesteld langs de Fossebaan, waar 310 voertuigen gecontroleerd werden. 39 bestuurders reden sneller, met 70 kilometer per uur als uitschieter.

Langs de Molenstraat in Affligem werden 74 snelheidsovertredingen vastgesteld op een totaal van 227 voertuigen die de flitswagen passeerden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg hier 81 kilometer per uur.

In de Jozef De Schepperstraat in Roosdaal werden 334 voertuigen gecontroleerd en 51 daarvan reden sneller dan de toegestane snelheidslimiet. Een chauffeur werd geflitst aan 70 kilometer per uur.

Van de 409 gecontroleerden op de Pamelsestraat in Liedekerke werden 88 snelheidsovertredingen vastgesteld. Hoogst gemeten snelheid hier bedroeg 77 kilometer per uur.

Tot slot werden nog andere processen-verbaal opgesteld waaronder zes voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en vier voor het gebruik van de gsm achter het stuur.