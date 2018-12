Bibliotheek organiseert boekenverkoop voor het goede doel Michiel Elinckx

07 december 2018

12u29 0 Roosdaal De bibliotheek van Roosdaal doet mee aan de Warmste Week met een boekenverkoop ten voordele van de vzw het Kinderkankerfonds.

Van donderdag 13 december tot en met woensdag 19 december kan je tijdens de openingsuren tegen zeer democratische prijzen afgevoerde kinderboeken en boeken voor volwassenen kopen. Daarnaast zullen er ook strips en DVD’s in de aanbieding zijn. Op zondag 16 december is er een extra koopdag van 16 uur tot 19 uur tijdens de zaklampenwandelzoektocht en de kerstmarkt. De verkoop vindt plaats in het zaaltje naast de bib. De opbrengst ervan gaat volledig naar de vzw het Kinderkankerfonds.