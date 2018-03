Bende blijft Duitse automerken viseren 15 maart 2018

De bende die het gemunt heeft op stuurwielen, navigatiesystemen en airbags van Duitse automerken en veelal afkomstig uit Litouwen, blijft aanwezig in de regio. Deze week werd er opnieuw ingebroken in voertuigen. "Sinds 1 januari gaat het om elf feiten in Roosdaal, vier in Affligem en een in Liedekerke", zegt politiewoordvoerder Steven De Ridder. "Het gros situeert zich in de omgeving van de Brusselbaan en de Ninoofsesteenweg. We raden aan om voertuigen slotvast in garages of afsluitbare carports te parkeren, en dus niet onbeheerd langs de straat. Bij verdachte handelingen belt iedereen ook best het noodnummer 101." De nachtelijke patrouilles van de politie focussen sinds enkele weken ook op deze bende. (TVP)