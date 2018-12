Belleheide wordt pendelparking Gemeentebestuur wil parkeerproblemen aan Belle-Alliance aanpakken Michiel Elinckx

30 december 2018

10u14 0 Roosdaal Vanaf 1 januari kunnen pendelaars aan de Belle-Alliance zijn wagen gratis parkeren op de parking van Belleheide Center. Het gemeentebestuur sloot daarvoor een akkoord met de eigenaars van de sportsite. Op de parking kunnen van maandag tot vrijdag meer dan 100 wagens terecht.

Vanaf 1 januari 2019 kan de pendelaar aan de Belle-Alliance zijn wagen gratis en veilig parkeren op de parking van Belleheide Center. Van maandag tot vrijdag stelt de familie Karaca, die eigenaar is van de site, zijn parking gratis ter beschikking van burgers. Camera’s bewaken de goede orde en veiligheid op de site. “Door de herinrichting van de Ninoofsesteenweg verdwenen enkele parkeerplaatsen”, zegt schepen van Openbare Wegen Wim Goossens (CD&V). “Vroeger waren er parkeerplaatsen langsheen de Ninoofsesteenweg, maar door de verbreding zijn die allemaal verdwenen. We zagen meteen de gevolgen: wildparkeren. Pendelaars geraakten hun auto niet meer kwijt, we moesten een oplossing vinden voor deze situatie.” Daarom ging het gemeentebestuur aankloppen bij de mensen van het Belleheide Sports Center. Al snel sloten beide partijen een overeenkomst van 9 jaar af waarbij de parking van Belleheide tijdens weekdagen een openbare parkeerplaats wordt. Een grote opluchting voor de gemeente, die wel enkele aanpassingen zal uitvoeren. “Weldra worden de wegwijzers naar de parking geplaatst en wordt er in de loop van de maand januari een voetweg aangelegd tussen de parking en de N8", aldus Goossens. “Die voetweg zal een verbinding vormen tussen de bushalte van de Ninoofsesteenweg en de parking van de Belleheide. Pendelaars kunnen zo veilig naar de bushalte stappen. De parking is groot genoeg om een oplossing te bieden aan de parkeeroverdruk rond de Belle-Alliance.”

Ideale parking

Imen Al-Fertussi, manager van het Belleheide Center, is tevreden met het akkoord. Hij ziet geen problemen voor sportverenigingen die Belleheide als thuisbasis hebben. “Onze parking is ideaal gelegen”, zegt Al-Fertussi. “Overdag nemen schoolbussen soms een beetje plaats in, maar die nemen zeker niet de hele parking in. Doordat de gemeente een pad aanlegt naar de Ninoofsesteenweg, is dit ook voor ons een meerwaarde. Pendelaars mogen van maandag tot vrijdag de parking gebruiken, tijdens het weekend is dat niet mogelijk. Dan vinden er meestal evenementen plaats, zoals boksgala’s, optredens of trouwfeesten. Wij hebben inmiddels zelf camera’s op het parkeerterrein geplaatst, zodat mensen met een gerust hart hun auto’s kunnen achterlaten.” De gemeente Roosdaal zal ook wegwijzers naar de nieuwe pendelparking plaatsen. Tegen 1 januari moet iedereen op de hoogte zijn van de nieuwe parking. “Ook ieder misdrijf, zoals sluikstorten of beschadiging van voertuigen, zal vervolgd worden. Dat heeft het gemeentebestuur ons plechtig beloofd. Wij wisten dat de parkeerdruk rond de Belle-Alliance een probleem was voor Roosdaal. Voor ieder probleem is er een oplossing. Wij zijn blij dat we onze mooie gemeente kunnen helpen.”

Recyclagepark bijna klaar

Schepen Goossens had ook goed nieuws over de bouw van het nieuwe recyclagepark, op een boogscheut van de nieuwe pendelparking. Tegen maart moet alles afgewerkt zijn. “We zitten op schema, de werken zijn volop bezig. Tegen het voorjaar van 2019 moet het nieuwe containerpark gebruiksklaar zijn.”