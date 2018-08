Begraafplaats krijgt nieuwe begroetingsruimte 25 augustus 2018

02u26 0 Roosdaal Op de centrale begraafplaats van Strijtem is een aannemer begonnen met de bouw van een grote begroetingsruimte. Afgelopen donderdag werd de eerste steen officieel gelegd.

De begroetingsruimte op de begraafplaats in de Lostraat werd bij de start van de huidige legislatuur opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente, en dat als prioritaire doelstelling. In juni 2016 keurde de gemeenteraad een studie goed. De gemeente ging in zee met intercommunale Haviland, en samen met architect Nicolas Breynaels werd het project uitgewerkt.





Schuilen voor de regen

Naast de begroetingsruimte zelf komt er ook sanitair voor bezoekers en een onderhoudsplaats waar het gemeentepersoneel terechtkan. Het gebouw kan ook gebruikt worden om even te schuilen tijdens een regenbui. In totaal wordt een budget van 350.000 euro vrijgemaakt.





De werken moeten in het voorjaar van 2019 klaar zijn. Dan kan de begroetingsruimte in gebruik genomen worden. Tijdens de werken blijft de begraafplaats overigens bereikbaar voor bezoekers. Ook alle parkeerplaatsen blijven beschikbaar. Bezoekers van de begraafplaats zullen normaal gezien geen hinder ondervinden. (MEN)