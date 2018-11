Beestige Kunstendag voor kinderen Michiel Elinckx

Roosdaal In GC Het Koetshuis wordt op zondag 18 november een Kunstendag voor Kinderen georganiseerd.

Een hele namiddag lang kunnen kinderen deelnemen aan verschillende workshops, die allemaal in het teken van ‘beestig’ staan. Zo zijn er sessies insectenhotels bouwen en sokkenpoppen maken, en is er een snoezelhoek. De namiddag wordt afgesloten in de schouwburg met een voorstelling van Melodieren. Vooraf inschrijven is verplicht via cultuur@roosdaal.be, of 054/89.13.51. De eerste activiteiten starten om 13 uur, de deuren sluiten omstreeks 17 uur.