Avondlijk hongertje? De Nachtboer wordt eerste mobiele nachtwinkel van Roosdaal en Liedekerke Michiel Elinckx

15 maart 2019

17u29 0 Roosdaal Een nachtwinkel die zijn producten aan huis levert? Dat kan voortaan bij De Nachtboer. Inwoners van Roosdaal en Liedekerke kunnen op weekdagen tot 23.30 uur online bestellingen plaatsen vanuit hun luie zetel. “Binnen het uur leveren we aan jouw voordeur”, zegt Johan De Vits van De Nachtboer.

Een mobiele nachtwinkel is een gekend concept in grotere steden als Gent, Antwerpen en Brugge. Voortaan kunnen inwoners van Liedekerke en Roosdaal ook gebruik maken van de service. Johan De Vits startte begin februari samen met zijn vrouw Alexandra Loughlin De Nachtboer op. Eerst deden ze enkel leveringen in Ninove, maar nu breiden ze hun gebied uit. “Het idee is simpel, maar slaat blijkbaar aan”, zegt Johan. “Hoe we op het idee gekomen zijn? Op een avond zaten we gezellig te tafelen met vrienden, maar de gin was op. Je kan dan maar een ding doen: naar de nachtwinkel gaan. Alleen had niemand goesting om zijn auto te nemen en naar het stadscentrum te rijden. Toen kwamen we op het idee van De Nachtboer - verwijzend naar de melkboer die vroeger aan huis kwam.”

Prijzen als doordeweekse nachtwinkel

Het concept is simpel: via hun website kan je een bestelling plaatsen - van drank en eten tot huishoudelijke benodigdheden. De Nachtboer verwerkt de bestelling en komt alles binnen het uur aan de deur leveren. “De prijzen zijn zoals een andere nachtwinkel. We leveren enkel vanaf een bedrag van 10 euro. Dan komt er wel 3 euro leveringskost bij. Wie voor 40 euro bestelt, krijgt de levering gratis. Onze website is zéér gebruiksvriendelijk. Iedereen die een beetje met een pc kan werken, vindt zijn weg. Daarnaast kan je de bestelling natuurlijk telefonisch doorgeven.”

Vraag naar nachtwinkel

De Nachtboer moet op termijn een gekend merk in de Denderstreek worden. Johan vindt Roosdaal en Liedekerke grote opportuniteiten voor zijn mobiele nachtwinkel. “Het is dichtbij onze standplaats in Ninove. Beide gemeenten hebben ook een hechte gemeenschap, waar de vraag naar een mobiele nachtwinkel groot is. Denk maar aan Pamel, waar inwoners jarenlang gesmeekt hebben om een nachtwinkel. Er is eentje op de Pamelse Klei, en nu komen wij. Mét een voortreffelijke service: je hoeft niet eens jouw zetel uit te komen. In totaal hebben we meer dan 250 producten in de aanbieding. Mensen mogen ons altijd suggesties doorsturen, dan kunnen we ons aanbod uitbreiden naar de wens van de klant.”

Foodbox

Johan wil niet enkel een mobiele nachtwinkel op poten zetten, maar ook lokale handelaars bij het project betrekken. “Ik wil in de toekomst foodboxen aanbieden, met behulp van de lokale middenstand”, aldus Johan. “Iedere dag kunnen klanten een typisch Vlaams gerecht bestellen. De lokale handelaars leveren de producten, wij brengen ze aan huis. Een beetje zoals Hello Fresh, maar dan met een lokale twist. Momenteel zijn we bezig met de uitwerking van het project. Binnenkort zullen we meer concrete informatie geven.”

Wie iets wil bestellen bij De Nachtboer, kan terecht via www.denachtboer.be of 0468/12.40.84. Tijdens de weekdagen en op zondag is De Nachtboer bereikbaar 23.30 uur. Vrijdag en zaterdag tot 1 uur.