Appartementsbrand zorgt even voor paniek 18 juli 2018

Op het terras van een appartement in de Omer De Vidtslaan is gisteren brand uitgebroken. De brandweer werd om 15 uur ter plekke geroepen. Meteen verspreidde er zich een zwarte rookpluim over het terras. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. De schade bleef enigszins beperkt. De bewoner van het appartement was niet thuis op het ogenblik van de feiten. Niemand geraakte gewond. Door de snelle interventie van de brandweer kon het vuur zich niet verspreiden over de andere delen van het gebouw. De Omer De Vidtslaan werd twee uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Autobestuurders die naar de Ninoofsesteenweg reden, werden omgeleid via de Tenzuivenestraat. Wat de brand precies veroorzaakt heeft, was gisteren nog niet duidelijk. (MEN)