Agressieveling krijgt proces-verbaal voor smaad Tom Vierendeels

16 november 2018

12u04 0 Roosdaal Bij een controle van de politiezone TARL en de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) werd voor 5.850,49 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Een bestuurder kon het bedrag niet betalen, waardoor zijn voertuig getakeld werd. Daarnaast reden acht chauffeurs onder invloed.

De controle ging dinsdagvoormiddag van start op de Ninoofsesteenweg richting Ninove in Pamel, maar de politie maakt de resultaten nu pas bekend. Enkele uren lang werd het verkeer over een rijstrook geleid en werden alle passerende voertuigen aan een controle onderworpen.

6.000 euro geïnd

VlaBel scande in totaal 1.311 nummerplaten. Bij een bepaald aantal van de voorbijgangers bleek niet in orde te zijn met verkeersbelasting. In totaal werd er voor net geen 6.000 euro geïnd. Een bestuurder kon het achterstallige bedrag van 722 euro niet onmiddellijk betalen waardoor zijn auto werd getakeld.

De politie onder wierp de passanten intussen aan een verkeerscontrole. Daarbij werden onder meer 964 ademtesten afgenomen. Acht bestuurders bleken te diep in het glas gekeken te hebben, maar geen enkel rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Verder waren twee voertuigen niet gekeurd, reed een bestuurder zonder geldig rijbewijs en een andere chauffeur was met een niet-ingeschreven wagen op de baan en gebruikte bovendien onrechtmatig buitenlandse nummerplaten. De politie schreef ook twaalf boetes uit voor het gebruik van de gsm achter het stuur, werden gebreken aan nummerplaten vastgesteld, reden bestuurders over een volle witte lijn en sommigen droegen hun gordel niet. Daarnaast bleek een lading niet goed vastgemaakt te zijn en reed een bestuurder met een aanhangwagen die met defecte lichten reed.

Tot slot gedroeg een persoon zich enorm agressief bij de vaststellingen van verkeersinbreuken waardoor deze persoon een proces-verbaal voor smaad aan de politie kreeg aangesmeerd.