Aan deze brand zat een stevig reukje 02u32 0 Mozkito De brandweer tijdens de interventie zelf (boven). Daags erna werd de plantage ontmanteld (l.). Roosdaal Toen er bij een woningbrand langs de Ninoofsesteenweg plots een sterke cannabisgeur bleek te hangen, wisten de hulpdiensten hoe laat het was. En jawel: in het huis bleken enkele honderden planten te staan.

De brand brak uit in een huis ter hoogte van het kruispunt met de Tenzuivenestraat. De hulpdiensten werden omstreeks 21 uur opgeroepen, en stelden al snel vast dat er letterlijk een geurtje aan de zaak zat. "Een sterke cannabisgeur", verduidelijkt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. En dat betekende dan weer dat er omzichtig gewerkt moest worden. Cannabisplantages worden immers vaak uitgerust met 'vallen' om ongewenste indringers te weren.





Mozkito

Nog niemand opgepakt

Uiteindelijk bleek de brand al bij al beperkt te zijn. "Maar op het gelijkvloers hebben we wel zo'n driehonderd planten aangetroffen", aldus nog Blondeau. "Het onderzoek naar de betrokkenen loopt." Al zijn die nog niet gevonden. De politie trok een hele nacht de wacht op, met een anoniem voertuig in de straat. Maar naar verluidt doken er geen verdachten op. Daags nadien gingen medewerkers van het labo dan aan de slag, waarna de Civiele Bescherming de plantage ontmantelde.





Volgens omwonenden zou er in de voorbije weken sporadisch een vrouw langsgekomen zijn om de brievenbus leeg te maken. Het gelijkvloers, waar de plantage stond, was onbewoond. Op de eerste verdieping woont wel een gezin. (TVP)