"Wij zijn vuilnisbak van de gemeente" GEHUCHT KATTEM IS WILDGROEI ONKRUID NU MEER DAN BEU MICHIEL ELINCKX

26 juli 2018

02u28 0 Roosdaal Inwoners van het gehucht Kattem zijn niet te spreken over de staat van de bermen en voetwegen. Het onkruid staat er al maanden kniehoog en kinderen kunnen zich niet langer uitleven op een speelveldje in de buurt. De gemeente belooft nu wel snel beterschap.

Er wordt nu al meer dan anderhalf jaar gevraagd om het onkruid in het gehucht te bestrijden. Wie via de voetwegen wil wandelen, moet al snel laveren tussen de kniehoge netels. En dat is buurtbewoner August De Smet grondig beu. In de voorbije maanden contacteerde hij burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) en milieuschepen Herman Claeys (CD&V) met de vraag om de zaak aan te pakken, maar tot dusver zonder resultaat. "Het is vakantie, maar de kinderen kunnen hier niet op het speelpleintje ravotten", toont August. "Het onkruid staat een halve meter hoog en het plein ziet er verloederd uit. Ook in de rest van onze wijk is de situatie belabberd. Buurtbewoners hebben zelf maar de handen uit de mouwen gestoken en onkruid verwijderd. Maar is dat onze taak? Waarom betalen wij dan belastingen?"





Maanden wachten

Volgens August is het gemeentebestuur gewoon niet geïnteresseerd in het onderhoud van Kattem. "Ze zeggen al maanden dat er arbeiders zullen komen, maar we hebben nog niemand gezien", zucht August. "Kattem is dan ook zo'n beetje de vuilnisbak van Roosdaal. Wanneer er in Pamel een beetje onkruid staat te schieten, dan wordt het meteen verwijderd. Maar bij ons? Niets." Sommige voetwegen in het gehucht zijn intussen zelfs niet meer begaanbaar, maar het kan blijkbaar nog erger. "Door de tropische temperaturen van de jongste weken kan het onkruid niet groeien", legt August uit. "Maar als de regen komt, zitten we met een dik probleem. Dan zal het onkruid sommige voetwegen volledig overwoekeren. Dan zijn ze niet alleen ontoegankelijk, maar bieden ze ook een verloederde aanblik. Voor de inwoners van Kattem is dat niet leuk."





Mea culpa

Milieuschepen Herman Claeys belooft beterschap, nadat hij eerder al zijn verontschuldigingen ging aanbieden aan enkele inwoners. "Sinds het verbod op het gebruik van pesticiden is het heel wat moeilijker geworden om alle grasperken te onderhouden", aldus Claeys. "Maar dat mag geen excuus zijn. De situatie is het meest nijpend aan de Pastoor Jozef De Bondterf (waar August woont, red.). We hadden met huisvestingsmaatschappij Providentia afgesproken dat de gemeente onkruidverdelging op zich zou nemen, maar door het drukke schema van de gemeentediensten is het onderhoud een beetje in het water gevallen - dat geef ik gerust toe. In de komende dagen zullen alle wegen echter weer onkruidvrij gemaakt worden. Daarna zal ik zelf op pad trekken om na te gaan of er nog andere wegen aangepakt moeten worden. Het is niet de bedoeling dat de inwoners zelf het onkruid aanpakken. Dat is een taak van de gemeente."