"Omzet is met 80 procent gedaald" ÉÉN JAAR WERKEN OP STEENWEG LAAT ZICH VOELEN MICHIEL ELINCKX

07 april 2018

02u40 1 Roosdaal De herinrichting van de Ninoofsesteenweg blijft niet zonder gevolgen. Handelaars aan het kruispunt Belle-Alliance zien zwarte sneeuw en de voorbije maanden verdwenen al zo'n vijf zaken. En dat lijkt het einde nog niet te zijn.

Een jaar geleden begonnen de herinrichtingswerken op de Ninoofsesteenweg, een drukke verkeersader die over een afstand van anderhalve kilometer heraangelegd wordt. Dat er verkeersellende van zou komen, viel te verwachten. Maar de impact op de lokale middenstand is er ook naar. Onder meer Pajo Sleep, Autokruispunt en krantenzaak 't Boeksken verdwenen al uit het straatbeeld, terwijl sandwichbar Break-Point een pauze inlaste.





Over enkele weken gaat de vierde fase van de werken in. Momenteel ligt het zwaartepunt nog aan kruispunt Belle-Alliance, waar verschillende bedrijven gevestigd zijn. En ook daar voelen ze het. In de Bandencentrale komt er sinds enkele maanden naar verluidt haast niemand nog over de vloer. "Vorig jaar, net voor de start van de werken, verkocht ik gemiddeld nog driehonderd banden in enkele maanden tijd", zegt zaakvoerder Stefaan Schoonjans. "Dat zijn er nu nog dertig. Onze omzet is zo maar even met tachtig procent gedaald. Hoe dat komt? De klanten willen die verkeersellende niet - je moet een hele omweg volgen om hier te geraken. Iets verderop vinden ze een concurrent van mij die beter gelegen is. Ook parkeren is hier een ramp. Vroeger had je specifieke plaatsen voor onze winkel, maar die zijn verdwenen voor de aanleg van het fietspad.





Draad elders oppikken

Schoonjans sloot vorig jaar ook al zijn bakkerij in de Koning Albertstraat, eveneens door werken. "En de kans bestaat dat hetzelfde met de Bandencentrale in Roosdaal zal gebeuren", knikt hij. "We kunnen de draad ergens anders opnieuw oppikken. Ik begrijp dat deze werken noodzakelijk zijn, maar op deze manier is het niet leefbaar. Bovendien starten volgend jaar de herinrichtingswerken in de Koning Albertstraat zelf. De klanten blijven weg, en wij kunnen niets doen."





Ook het gemeentebestuur krijgt een veeg uit de pan. Volgens Schoonjans wordt de lokale middenstand niet gesteund. "De coördinator van de wegenwerken is heel correct, maar hij kan geen wonderen verrichten. Het gemeentebestuur doet dan weer helemaal niets. Alle bedrijven staan er gewoon alleen voor. En dat is een groot probleem."





Overlegmomenten

Schepen van Middenstand Johan Linthout (CD&V) is het daar evenwel niet mee eens. "De gemeente houdt alle bedrijven op de hoogte van de evolutie in de werken", zegt hij. "Op regelmatige basis worden ook overlegmomenten georganiseerd. Wat kunnen we meer doen? De gemeente kan deze werken natuurlijk niet zomaar even wegtoveren. En we kunnen klanten ook niet naar de bedrijven halen, dat moeten de zaakvoerders zelf maar doen. Het is erg gemakkelijk om zo op het gemeentebestuur te schieten."