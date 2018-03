'Mirza' van De Mooie Molen is niet meer GELIEFDE CAFÉBAZIN OVERLIJDT OP 90-JARIGE LEEFTIJD MICHIEL ELINCKX

13 maart 2018

02u44 0 Roosdaal Sylvette D'Hoe, beter gekend als Mirza, is afgelopen weekend overleden. Mirza stond 80 jaar achter de tapkranen van café De Mooie Molen in de Weverstraat. Eerder deze maand overleed haar zoon Bruno aan de gevolgen van diabetes.

Mirza was een icoon in Borchtlombeek. Haar café De Mooie Molen opende 180 jaar geleden voor het eerst zijn deuren. Sinds haar tiende stond Mirza achter de tapkranen. De liefde voor het café kreeg ze mee van haar moeder. 80 jaar lang deed ze iedere dag haar kroeg open, klaar om haar trouwe stamgasten te verwelkomen. In café De Mooie Molen bleef de tijd stilstaan. Het interieur was sinds het begin van de twintigste eeuw onaangeroerd, de prijs voor een pintje bedroeg slechts 90 cent.





In mei 2017 werd een groot volksfeest georganiseerd om de negentigste verjaardag van Mirza te vieren. Heel Borchtlombeek kwam de geliefde cafébazin feliciteren. Zelf was Mirza vastberaden. "Mijn tante werd 106 jaar, ik ga zeker even oud worden", vertelde ze toen.





Maar afgelopen weekend overleed Mirza op 90-jarige leeftijd. Voor de trouwe cafégangers van De Mooie Molen is het een gitzwarte maand. Op 2 maart overleed eveneens haar zoon Bruno.





Noodlot

Egmont De Neve is al jaren een trouwe stamgast van De Mooie Molen. Tevens is hij vriend des huizes. Hij zag hoe het noodlot toesloeg bij de familie van Mirza. "In december werd Bruno in allerijl naar het ziekenhuis gebracht", zegt De Neve. "Hij had al jaren diabetes, maar de ziekte sloeg afgelopen maand genadeloos toe. Zijn toestand ging snel achteruit. Eind februari mocht hij terug naar huis... om te sterven. De dokters konden niets meer doen, het einde was onafwendbaar."





Dementie

Zoon Bruno stierf in bijzijn van familie en vrienden. Een dikke week na zijn dood overleed ook Mirza. De Neve is er zeker van dat de dood van Bruno meespeelde. "De laatste maanden begon Mirza te dementeren", aldus De Neve. "Maar ik ben er zeker van dat ze voelde en wist dat Bruno overleden was. De dood van Bruno heeft zeker meegespeeld, daar is iedereen van overtuigd."





De Neve zal Mirza herinneren als een pracht van een dame. Ze was geliefd in heel Borchtlombeek en omstreken. "Ze was de perfecte cafébazin. Haar motto was 'horen, zien en zwijgen'. Ze ging nooit iets doorvertellen aan andere mensen - wat heel knap is voor een café-uitbaatster. Daarnaast was ze een enorme sterke vrouw. Iedere ochtend deed ze haar herberg om 7 uur 's ochtends open. In haar jonge jaren ging ze daarvoor soms nog werken bij de plaatselijke bakker. Daarna ging ze werken in haar café en sloot ze de deuren pas na middernacht. Haar dood raakt ons diep in het hart. Het is ongelooflijk: exact een jaar geleden waren we nog druk in de weer om haar verjaardagsfeest te plannen. Nu zijn Mirza en Bruno er niet meer."





Ook de toekomst van café De Mooie Molen is hoogst onzeker. Door de dood van Bruno en Mirza is het twijfelachtig of de herberg zijn deuren ooit nog opent. Vrijdag kan iedereen een laatste groet brengen aan Mirza bij huis Arijs in Wambeek tussen 14.30 uur en 15.30 uur. Nadien volgt de begrafenis op de begraafplaats van Borchtlombeek.