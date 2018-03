"Merci Moeke Ria!" KINDEREN LATEN HUN ONTHAALMOEDER NIET ZOMAAR MET PENSIOEN GAAN MICHIEL ELINCKX

05 maart 2018

02u28 0 Roosdaal Talloze Strijtemse kinderen heeft ze onder haar vleugels genomen, maar na twintig jaar is voor 'Moeke Ria' de tijd gekomen om van een welverdiend pensioen te genieten. Maar in alle stilte afscheid nemen? Dat zou 'haar kroost' natuurlijk ook nooit laten gebeuren.

Ria Vaeremans (60) opende haar crèche in de Lostraat in 1997. "Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik voor het vak van onthaalmoeder koos", bekent ze. "Twintig jaar geleden was ik net werkloos geworden na een ontslagronde in het bedrijf waar ik toen aan de slag was. Samen met mijn man Bert besloot ik om een crèche te openen. De locatie was ook ideaal: dicht bij MPC Sint-Franciscus, in het rustige Strijtem. Het werd een succes: jarenlang mocht ik de kinderen uit de gemeente opvangen. Vanwaar die passie? Ik ben zelf kinderloos, dus ik denk dat het een beetje compensatie is. De kinderen betekenden alles voor mij."





Om Ria te bedanken, organiseerden de ouders een verrassingsfeest met zoveel mogelijk kinderen die bij 'Moeke Ria' op schoot gezeten hadden. In de feestzaal in Strijtem tekenden meer dan vijftig van hen present. "Het is gewoon ongelooflijk", reageerde Ria. "Toen ik binnenkwamen al die kinderen zag staan, kreeg ik het even moeilijk. Het is fantastisch dat ze dit voor mij doen. Sommige 'kinderen' zijn intussen al volwassen. Het is mooi om hun dankbaarheid te zien."





Verse groenten en binnenspeeltuin

'Moeke Ria' stond ook bekend om haar verse groenten uit de tuin. Haar man Bert - beter gekend als pépé Bert - had immers meer dan twintig jaar een eigen moestuintje. "En die groenten aten de kinderen graag", vertelt hij. "Ze merken dat wel hoor, wanneer het verse groenten zijn." En daar bleef de inbreng van Bert niet bij. "Ik heb ook een deel van ons huis omgebouwd tot een binnenspeeltuin. Voor de kinderen was onze crèche een paradijs. Ik ben zelf altijd schrijnwerker geweest. Een zware stiel, maar ik was altijd blij wanneer ik thuiskwam. Ik zorgde zelf ook enorm graag voor de kinderen. Ria heeft hen alle liefde gegeven die ze nodig hadden. Meer kan en moet een onthaalmoeder niet doen."





Maar in juni sluit Ria de deuren van haar kinderdagverblijf definitief. "Slechts twee peutertjes moeten op zoek naar een nieuwe onthaalmoeder", klinkt het. "We kozen bewust voor een geleidelijke overgang. De kinderen beseffen nog niet goed dat ik ermee stop. Maar dat moet ook niet, want ik blijf nog bijna drie maanden bij hen. Het worden wel intense maanden, dat staat vast. Wat ik daarna ga doen? Genieten van het leven, aan de zijde van mijn man. Het is tijd om wat uit te blazen, dat hebben we zeker verdiend."