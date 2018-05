"'Kerkwegske' moet en zal weer opengesteld worden" 07 mei 2018

02u27 1 Roosdaal Vzw Trage Wegen heeft zaterdag actiegevoerd tegen de sluiting van het 'Kerkwegske'. Die voetweg - vroeger gekend als de 'lijkweg' - is al sinds de jaren 90 niet langer toegankelijk.

Trage Wegen voerde afgelopen weekend op tientallen plaatsen in Vlaanderen actie tegen onterecht afgesloten voetwegen. In Pamel was het Kerkwegske, aan het einde van de Steenstraat, de plaats van het protest. "Deze afgesloten weg is al jaren een bron van ongenoegen binnen de gemeentelijke werkgroep van Trage Wegen", zegt Rik Van Nuffel van de vzw. "In de jaren 90 werd deze weg afgesloten door een gemeenteraadslid. In 2013 werd al een poging ondernomen om de voetweg opnieuw open te stellen voor het grote publiek, maar zonder resultaat. Met deze actie willen we deze problematiek opnieuw onder de aandacht brengen. We zullen ook een brief schrijven naar het Roosdaalse gemeentebestuur, met de vraag om de voetweg zo snel mogelijk opnieuw open te stellen. Als daar geen antwoord op komt, gaan we een stapje verder en trekken we naar de provinciegouverneur. De voormalige lijkweg moet en zal weer opengesteld worden."





Om het protest kracht bij te zetten, werd zaterdag een banner opgehangen aan de oorspronkelijke toegang tot de voetweg.





