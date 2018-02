"Herstellen, sluiten of afbreken" SCHADE SINT-GAUGERICUSKERK BLIJKT ERGER DAN GEDACHT MICHIEL ELINCKX

27 februari 2018

02u37 0 Roosdaal Er is nog geen vooropgestelde heropeningsdatum voor de Sint-Gaugericuskerk. De Roosdaalse kerkraad en het gemeentebestuur willen eerst een studie laten uitvoeren om de volledige schade in kaart te brengen. Daarna moet er gezocht worden naar geld, want het kostenplaatje zal hoger zijn dan vooropgesteld.

De problemen met de Sint-Gaugericuskerk begonnen afgelopen zomer. De kerk, die in 1903 werd gebouwd, verkeerde al langer in slechte staat. Op 28 juli viel er, een kwartier voor de start van een huwelijksviering, een brokstuk uit het plafond van de linkse zijbeuk naar beneden. Uit nader onderzoek bleek dat een scheur in het plafond de oorzaak was van het vallend puin. Monumentenwacht werd meteen op de hoogte gesteld. Na een grondig onderzoek kwamen nog vier andere scheurtjes aan het licht. In samenspraak met de verschillende instanties werd de kerk gesloten voor publiek.





Slecht nieuws

De kerkfabriek liet in oktober 2017 een vooronderzoek uitvoeren. "Hierdoor konden we exact bepalen of de werken wel uitvoerbaar waren", zegt Jan Geeroms, voorzitter van de Pamelse kerkraad. "Anderzijds wilden we een overzicht van herstellingswerken. Daarna konden we misschien het probleem met de gewelven grondig aanpakken." Maar het vooronderzoek bracht slecht nieuws. De kerk heeft een grondig stabiliteitsprobleem, de scheurtjes in het plafond bleken erger dan verwacht. "Uit het vooronderzoek bleek dat de vooropgestelde herstellingen onvoldoende veilig konden uitgevoerd worden. Daarnaast kwamen we tot de conclusie dat het financiële plaatje en de uitvoeringsduur meer tijd en geld in beslag zouden nemen." De kerkraad wil, in overleg met het gemeentebestuur, een externe studie laten maken om de noodzakelijke investeringskost op te lijsten. "Wij doen ons uiterste best om vooruitgang te boeken", besluit Geeroms.





Burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) wacht ook de studie af, maar heeft twijfels over de toekomst van de Sint-Gaugericuskerk. "De kerk is eigendom van de kerkraad", zegt ze. "Iedere legislatuur wordt er afgesproken welke budgetten er ter beschikking staan voor de zes kerkfabrieken van Roosdaal. Maar die moeten wel zelf hun financiering rond krijgen. Er is een ernstig stabiliteitsprobleem in de Sint-Gaugericuskerk, maar de gemeente Roosdaal gaat niet zomaar het nodige geld toeschuiven. Waarschijnlijk zal de kerkfabriek het geld moeten gaan lenen." Burgemeester Hemerijckx schat de toekomst van de kerk erg onzeker in. Momenteel blijven er drie mogelijke pistes open. "De eerste optie is de kerk herstellen", aldus Hemerijckx. "Maar daarvoor is het afwachten wat de externe studie zegt. De kerkfabriek kan ook beslissen om de scheuren niet te herstellen en de kerk definitief te sluiten. Tot slot kan de kerk - als er geen andere mogelijkheid is - afgebroken worden."





Onderzoeken kosten veel tijd

Intussen gaan alle kerkelijke diensten door in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in Ledeberg. "Wij weten niet wanneer we terug kunnen", zegt pastoor Hans Decancq. "Ik probeer de parochianen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Maar alle onderzoeken nemen veel tijd in beslag. De komende maanden zullen de misvieringen zeker nog niet kunnen doorgaan in Pamel."