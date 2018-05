"Een goed album kost wat tijd" PAJOTSE FOLKGROEP ARJAUN MAAKT NA TIEN JAAR NIEUWE CD MICHIEL ELINCKX

24 mei 2018

02u26 0 Roosdaal Na een pauze van tien jaar staat Arjaun opnieuw op de planken. Met hun nieuwe cd 'Op een banksken' trekt de folkgroep terug naar het podium. "Het album zorgt voor ambiance en ontroering tegelijk"

Het moet een van de bekendste muziekgroepen van het Pajottenland zijn. Arjaun zag in 1981 het levenslicht dankzij de broers Dirk en Walter Evenepoel. Met 'Op een banksken' lanceert de groep nu zijn vierde cd. De fans moesten maar liefst tien jaar wachten op nieuw werk. "Wij laten ons niet opjagen", zegt frontman Walter Evenepoel. "Bij folk is het normaal dat groepen de tijd nemen om een idee te laten groeien. Daarnaast was er een personeelswissel binnen de groep. Stefaan Timmermans, die dertig jaar zijn stempel had gedrukt op de klank van Arjaun, verhuisde naar Spanje. Zijn plaats werd vorig jaar ingenomen door Bart Praet, een muzikaal talent uit onze streek. Hij kende ons repertoire, maar het duurt even voor een muzikant volledig ingespeeld is."





'Op een banksken' is een album vol muzikale variatie. Arjaun wil ambiance brengen, en tegelijk mensen ontroeren. "Op de plaat vind je authentieke volksmuziek, maar ook ingetogen melodieën met poëtische teksten", aldus Evenepoel. "Ik blijf een kleinkunstenaar die naar de volksmuziek is uitgeweken. Teksten blijven voor mij het belangrijkste. Ik kan doodvallen over een overbodige komma of een verkeerde klemtoon. Soms denken mensen dat we alles improviseren, maar toch is er erg vaak aan geschaafd. Onze muziek is een vak apart."





Hommage

Het nieuwe album brengt ook hommage aan drie voorbeelden voor de groep. "Het is onder meer gewijd aan Jan De Baets, de onvolprezen Brusselse chansonnier. Daarnaast haalden we ook uit Miel Cools inspiratie. Hij werkte mee aan deze plaat en bracht onder meer de muziek voor de titelmelodie. Tot slot is het album een hommage aan Wilfrid Moonen, de Gooikse volksmuzikant die in 2016 overleed na een jarenlang gevecht tegen kanker. Hij werkte enkele keren samen met Arjaun. Het laatste nummer op de cd, Wilfridmuzet, is gebaseerd op een melodie van de betreurde zanger."





Concert

Arjaun stelde onlangs zijn volledige album voor in de herberg 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst'. Vandaag staan ze in GC Koetshuis. "Alle tickets zijn de deur uit. Wie geen ticket heeft, moet niet wanhopen. De komende maanden zullen we nog meer optredens geven, zoals onder meer op de Wammekse Feesten. Daarnaast kan iedereen ons album kopen. Deze cd is ideaal voor een lange autorit naar Frankrijk. Je kan hem twintig keer beluisteren zonder de liedjes beu te worden. Daar doen we het voor, daarom namen we onze tijd."