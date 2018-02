"Dit is een politieke afrekening" SCHEPEN LINTHOUT DIENT KLACHT IN NA BESCHULDIGINGEN OVER MISBRUIK 'ZIEKENZORGGELD' TOM VIERENDEELS

20 februari 2018

02u34 0 Roosdaal Schepen Johan Linthout (CD&V) heeft een klacht ingediend tegen Mia Hylebos, voorzitster van Samana Pamel/OLV-Lombeek. Die heeft hem ervan beschuldigd geld van de ziekenzorgvereniging gebruikt te hebben om stemmen te ronselen. Volgens Linthout gaat het om een politieke afrekening.

Schepen Linthout was tot eind vorig jaar lid van Samana Pamel/Lombeek, een vereniging die chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers in de bloemetjes zet. Dat gebeurt met geld afkomstig van het jaarlijkse eetfestijn. En van dat geld zou Linthout misbruik gemaakt hebben voor politieke doeleinden. Dat is althans waar Samana-voorzitster Mia Hylebos hem van beschuldigde in een Vlaamse krant.





Germaine Appelmans, tevens lid van Samana, treedt haar voorzitster bij. "Voor ons eetfestijn hebben we tweeduizend genummerde waardekaarten van 2,50 euro laten drukken", aldus Appelmans. "Schepen Linthout wilde er extra bestellen en hij heeft dat uiteindelijk ook gedaan, hoewel wij weigerden. Hij kwam aandraven met geld voor honderd extra kaarten. Maar op het eetfestijn dook plots een kaart met het nummer 2.337 op. Ik heb de drukker opgebeld en die liet weten dat Linthout van meet af aan 2.500 kaarten besteld had - en er dus nooit bijbesteld heeft. Nu, hij heeft er honderd extra 'aangegeven', wat het totaal op 2.100 brengt. En het hoogste kaartnummer was 2.337. Waar is dan het geld van die minstens 237 kaarten verschil?"





Elk bestuurslid van Samana is ook zelf verantwoordelijk voor de leden uit zijn of haar omgeving. "Maar toen we in december kerstpakketten gingen uitdelen, kwam er aan het licht dat tientallen van zijn leden niet eens ziek zijn", vervolgt Appelmans. "Sommigen vroegen zelf om van de lijst gehaald te worden - ze wisten niet eens waarom ze er überhaupt op stonden. Hij had op kosten van Samana ook 360 pakken koffie gekocht, maar die hebben nooit hun weg naar de pakketten gevonden. Hij is ze wel in eigen naam gaan uitdelen... En dan zwijg ik nog over wat er voorts allemaal gebeurd is in de voorbije twee jaar. Kijk, Johan Linthout maakte vier jaar lang deel uit van onze vereniging. Maar na twee jaar werd hij schepen, en dat is hem naar het hoofd gestegen. Plots was de transparantie weg en kregen we valse cijfers voorgeschoteld."





Schepen haalt zelf uit

Linthout zelf ontkent evenwel dat hij ooit spullen van Samana in eigen naam weggegeven heeft. Dat kon volgens hem ook niet omdat er telkens een inventaris van de aankopen gemaakt werd. En hij wijst op zijn beurt zelf met beschuldigende vinger naar Germaine Appelmans. "Zij hield alle uittreksels van de bank bij, en wij kregen geen inzage meer", kaatst hij. "Er viel niet meer met haar samen te werken. Daarom hebben we haar middels een aangetekend schrijven op datum van 20 december uit de vereniging gezet. Eigenlijk was ze al sinds oktober buitengesloten, omdat een verzoeningspoging toen op niets uitgedraaid is. Ze zou mijn schepenambt en mijn voorzitterschap kapot maken, zo zei ze."





En daar eindigde het dus duidelijk niet. "Ik kreeg plots van de bankdirecteur te horen dat Germaine Appelmans en onze penningmeester samen de zicht- en spaarrekening van Samana leeg hadden gehaald, en dat anderhalve dag na haar ontslag", vervolgt Linthout. "Het gaat om 8.003,48 euro van de spaarrekening en 1.657,24 euro van de zichtrekening. Ik heb daags nadien bij de politie klacht ingediend voor diefstal." Wat hier dan weer opvalt: de penningmeester, die een volmacht op de rekening had, ondertekende eerder wel de 'ontslagbrief' van Germaine Appelmans. "Onder dwang van schepen Linthout", pikt Appelmans zelf in. "Hij heeft me toen gezegd dat Linthout uit Samana zou stappen, om verder te gaan met een zelfstandige ziekenzorg en het geld te houden. We hebben toen contact opgenomen met het hoofdbestuur in Brussel, en daar de raad gekregen om een nieuwe rekening voor Samana Pamel/Lombeek te openen en het geld daar op te parkeren." Intussen heeft Linthout inderdaad een zelfstandige ziekenzorg opgericht, samen met enkele medestanders. "Omdat hij dan geen verantwoording meer moet afleggen aan een hoofdzetel", besluit Appelmans.





Laster en eerroof

Een politieke afrekening, meent schepen Linthout. Hij dient nu een klacht in wegens laster en eerroof tegen Mia Hylebos, de nieuwe voorzitster van Samana Pamel/Lombeek. Want hoewel Germaine Appelmans nu het woord voert, is het Hylebos die eerst naar de schepen uithaalde in de media. "Appelmans en Hylebos zijn N-VA-gezind, terwijl ik en enkele anderen bij CD&V horen", besluit Linthout.