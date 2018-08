"Anderhalf jaar geen klanten gezien" WERKEN NINOOFSESTEENWEG BIJNA KLAAR HANDELAARS OPGELUCHT MICHIEL ELINCKX

21 augustus 2018

02u39 0 Roosdaal Het einde van de werken van de Ninoofsesteenweg (N8) is in zicht. Alleen de laatste details moeten nog afgewerkt worden. De lokale middenstand haalt opgelucht adem. Al moeten sommige zaken definitief de deuren sluiten. Onder meer krantenhandel 't Boeksken ging kopje onder door de werken die eindeloos lang leken te duren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in april 2017 met een grootschalige herinrichting van de Ninoofsesteenweg, een drukke verbindingsweg tussen Ninove en Brussel. Over een afstand van twee kilometer werden twee kruispunten heringericht en fietspaden aangelegd. De werken zorgden voor veel chaos tijdens de ochtend- en avondspits. Soms stonden er files van meer dan een uur. De lokale middenstand was toen al bang voor de impact van de werken.





Definitief gesloten

Anderhalf jaar later zijn alle rijstroken weer vrij. De komende weken worden de fietspaden en bermen afgewerkt. De handelaars zagen het voorbije jaar zwarte sneeuw. Verschillende zaken sloten hun deuren, sommigen zagen hun omzet met 80 procent slinken. Onder meer Pajo Sleep en Autokruispunt hielden het voor bekeken. Patrick Stevens, eigenaar van 't Boeksken, vroeg meteen na de start van de werken een tijdelijke sluiting aan. "Maar dat werd een definitieve", zegt Stevens. "Zes maanden geleden besloot ik om de boeken neer te leggen. Intussen werd de hele winkel leeggehaald. Het was onmogelijk om zo'n lange periode te overbruggen. Ik zou de krantenzaak binnenkort kunnen heropenen, maar er staan daarna nieuwe werken voor de deur. AWV is blijkbaar bezig met de onteigeningen langs de N8 op de grondgebied Ninove. De komende jaren willen ze ook daar de steenweg herinrichten. Dan zou ik in hetzelfde schuitje belanden. Ik ben vijftigplusser, ik mag niet te lang talmen om een nieuwe weg in te slaan. Momenteel ben ik aan de slag bij distributieketen Colruyt."





Ook andere handelaars hadden het moeilijk. Sandwichbar Break-Point sloot de deuren tijdens de werken. In september heropent de broodjeszaak. Eerder verklaarde de Roosdaalse Bandencentrale dat ze amper nog klanten zagen.





Vaste klanten

Sportcomplex Belleheide Center ondervond dan weer minder hinder. Uitbater Imen Al-Fertussi zag slechts een kleine daling in het aantal klanten. "Vooral passanten bleven weg", vertelt Al-Fertussi. "Als vroeger mensen de Belleheide passeerden, sprongen ze snel binnen voor een spelletje bowling. Tijdens de werken was dat niet het geval. Nu de Ninoofsesteenweg weer open is, komen die klanten terug. Gelukkig hebben we vaste klanten die hier wekelijks komen squashen of voetballen, maar we zijn blij dat de hinder nu definitief voorbij is."