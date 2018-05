"30.000 euro nodig voor stevige opknapbeurt" FC FLORA START CROWDFUNDING VOOR KANTINE EN KLEEDKAMERS MICHIEL ELINCKX

26 mei 2018

02u59 0 Roosdaal Het regent binnen in de kantine en de verouderde kleedkamers zijn niet meer om aan te zien. Daarom start caféploeg FC Flora met een crowdfunding voor een grondige renovatie Streefdoel: 30.000 euro.

FC Flora is een van de grootste caféploegen van onze streek. Met vijf ploegen en meer dan honderd voetballers is er ieder weekend erg veel activiteit op hun voetbalterrein langs de Monnikveldstraat. Volgend jaar blaast de club vijftig kaarsjes uit, maar veel reden tot feesten is er niet. De infrastructuur is hopeloos verouderd. Het clubbestuur wil een financiële injectie. "Vandaar de crowdfundingactie", zegt voorzitter Kurt Schoonians. "Sympathisanten kunnen een bedrag storten. De integrale geldsom zal gebruikt worden voor de vernieuwing van onze kleedkamers en kantine."





Kosten drukken

De leden van FC Flora willen het merendeel van het werk zélf uitvoeren om de kosten te drukken. En er is heel wat werk aan de winkel "Onze kantine is afgeleefd. Als het regent, stroomt het water tussen de spleten binnen. De elektriciteit moet volledig vernieuwd worden en het dak verkeert ook in slechte staat. Verder zijn onze kleedkamers niet meer van deze tijd. We proberen, met beperkte middelen, alles in stand te houden. Maar een stevige renovatie dringt zich op. Onze club is uniek in de streek. Welke caféploeg kan zeggen dat hij ieder weekend vijf ploegen het veld op kan sturen?"





FC Flora hoopte op financiële steun van de gemeente Roosdaal, maar van die kant bleef het oorverdovend stil. "Onze subsidieaanvraag werd geweigerd. De gemeente vindt dat we kunnen verhuizen naar het splinternieuwe kunstgrasveld in Pamel. Maar dat is geen optie. FC Flora speelt al sinds het begin langs de Monnikveldstraat. We baten zelf de kantine uit, niemand komt zich bemoeien met onze zaken. Het is spijtig dat we niet tot een oplossing kunnen komen. Een renteloze lening zou ons ook al een stapje vooruit helpen."





Sportschepen Johan Van Lierde (CD&V) begrijpt de frustratie van FC Flora, maar wijst op het subsidiereglement. "Daarin staat hoeveel verenigingen ieder jaar krijgen van het bestuur", zegt Van Lierde. "Wij kunnen daar niet van afwijken. Anders moeten we extra geld geven aan iedere vereniging. FC Flora huurt hun terreinen van een privé-eigenaar. Wij kunnen daar dus niet in tussenkomen. Maar ze zijn nog steeds welkom op het kunstgrasveld komen."





Wie FC Flora wil steunen, kan dat via een vrije bijdrage op het rekeningnummer BE 3486 0108 9612 90 of www.crofun.com.