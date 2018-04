Zweten op de Markt voor Levensloop 09 april 2018

De Grote Markt was dit weekend het decor voor een bijzondere sportsessie. 70 sportievelingen kwamen er een uurtje zweten om geld in te zamelen voor Levensloop. Initiatiefnemer en personal trainer Dries Béatse liet de deelnemers vanop de trappen van het stadhuis afzien met verschillende krachtoefeningen. Een uur lang gaven zij het beste van zichzelf en zo steunden ze Levensloop en dus ook de Stichting tegen Kanker. Ook zaterdag 14 april organiseert Béatse een uitdaging in het kader van Levensloop. "Dan dagen we iedereen uit om zo veel mogelijk push-ups te doen in één uur tijd. We streven naar een totaal van 10.000 push-ups. Supporters en deelnemers kunnen doneren voor Levensloop, door bijvoorbeeld een bedrag per push-up te schenken", legt Béatse uit. (LDO)