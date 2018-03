Zwak Ronse kan geen vuist maken 12 maart 2018

TWEEDE AMATEURKLASSE A

Onderschatting van de tegenstander of eigen sterkte? De waarheid zal wellicht wel ergens in het midden liggen. Feit is dat Pepingen-Halle weinig tegenstand ondervond om een tegenvallend Ronse - toch een degelijke middenmoter - af te schudden.





In het begin van de match kon Ronse enkele keren op de flank dreigen via Thissen. Tot veel kansen leidde dat niet. Youla trof wel de poging, maar de Oost-Vlaamse aanvaller stond wel buitenspel. Aanvankelijk leek Pepingen-Halle nog te opteren voor de voorzichtige aanpak. Wagner schoot over en doelman Baas moest plat om een schot van Morais de Almeida te stoppen. Op het einde van de eerste helft ging er al meer dreiging uit van de thuisploeg. Een kopbal van Lheureux was gevaarlijk. Dani mocht alleen op doel afgaan, maar zijn log ging over. De beste kans was voor Ngadrira. Van dichtbij besloot hij op de keeper. De rebound ging naast.





Na de rust werden de aanvallende intenties nog duidelijker. Ronse kwam nauwelijks nog in de rechthoek van de tegenstander. Een afgeblokt schot van Delneste was het enige wapenfeit. Deweerdt moet gedurende de tweede helft geen enkele interventie doen. Morais de Almeida en Wagner waren de eersten die voor gevaar zorgden. Wat later schoot Ngadrira onbesuisd over. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong. De goed ingevallen Lufimbu bediende Ngadrira. Diens voorzet werd perfect binnengekopt door Morais de Almeida. Het verwachte slotoffensief van de bezoekers kwam er niet. Het was de integendeel de thuisploeg die nog het dichtst bij een treffer kwam. Ngadrira kopte nipt naast en een vluchtschot van Morais de Almeida ging over doel. Pepingen-Halle pakte gouden punten in de strijd om het behoud. Doordat ook Torhout won tegen Bornem, moet de fusieploeg nog altijd één punt goedmaken. De recente zes op zes is volgens





Ngadrira evenwel een ferme opsteker.





Pepingen-Halle: Deweerdt, Testaert, Bourgeois, Wagner (84' Moyson), Miceli, Morais de Almeida, Dailly, Yangassa, Benhamed (67' Lufimbu), Ngadrira (89' Gacio Cabrera), Lheureux.





Ronse: Baas, Foucart (85' Derbal), Lekhechine, Bailly, Thissen (70' Lambo), Delneste, Deviaene, Milito





(63' Van Wingen), Mazouz, Pieters, Youla.





Doelpunt: 68' Morais de Almeida (1-0). (EVL)