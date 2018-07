Zorggroep Eclips en Sabel slaan handen in elkaar 06 juli 2018

02u38 0

In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe zorgsite Delghust zullen zorggroep Eclips en Sabel samenwerken. Sabel is een vereniging die mensen met kanker activiteiten zoals aquajogging of nordic walking aanbiedt. De leden kunnen ook met lotgenoten praten. "Dankzij de samenwerking kan Sabel blijven bestaan", zegt voorzitter Jean-Pierre Sanspeur. "We hopen nu ook meer mensen met kanker te kunnen bereiken, want vaak vinden zij de weg niet naar Sabel." Eclips zal vooral op logistiek vlak ondersteunen door bijvoorbeeld folders te drukken of lokalen aan te bieden. "Er is plaats om Sabel onder te brengen in de huidige gebouwen van De Linde eens het nieuwe woon-zorgcentrum gerealiseerd is", zegt David Larmuseau, algemeen directeur van Eclips. (LDO)