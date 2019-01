Zonnestraat in Ronse afgesloten voor wedersamenstelling moordpoging op echtgenote Man stak echtgenote mes in de rug bij huishoudelijke twist Ronny De Coster

23 januari 2019

17u26 0 Ronse In een huis aan de Zonnestraat in Ronse vindt een reconstructie plaats van een poging tot moord een jaar geleden. Het gerecht wil de omstandigheden onderzoeken, waarin een man zijn vrouw tijdens een huishoudelijke ruzie levensgevaarlijk heeft verwond met een mes. Voor de wedersamenstelling is de Zonnestraat al sinds deze ochtend afgesloten voor het verkeer.

De feiten die het gerecht onderzoekt, vonden plaats op 25 januari vorig jaar. In het huis aan de hoek van de Zonnestraat en Gasmeterstraat in Ronse raakte een koppel ‘s avonds verwikkeld in een hoogoplopende huishoudelijke twist. De gemoederen laaiden daarbij zo fel op, dat de man zijn partner uiteindelijk een mes in de rug plantte. Het incident speelde zich af vooraan in de woning. Het slachtoffer liep nog naar buiten, maar raakte door de messteek in de rug levensgevaarlijk gewond.

De vrouw verkeerde in kritieke toestand, toen ze naar naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse werd gebracht en moest een spoedoperatie moest ondergaan. Het slachtoffer heeft de aanslag uiteindelijk overleefd.

Poging tot moord

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde oordeelde dat er elementen zijn om de verdachte te vervolgen voor poging tot moord. Toch is het onderzoek een jaar na de feiten nog niet afgerond. De wedersamenstelling die vandaag plaatsvindt, moet meer opheldering brengen over de omstandigheden waarin de echtelijke ruzie heeft plaatsgevonden en is ontaard.

Bovendien dient een reconstructie om de speurders toelaten om tegenstrijdigheden te onderzoeken tussen afgelegde verklaringen en materiële vaststellingen van het labo op de dag van de feiten. Heel belangrijk in dat onderzoek zijn de vragen of de man effectief de bedoeling had om zijn echtgenote te doden en of er sprake is van voorbedachtheid. Antwoorden op die vragen zijn beslissend voor de kwalificatie van met misdrijf.

Binnen en buiten

Voor de reconstructie is de Zonnestraat al sinds vanochtend afgesloten. De wedersamenstelling gebeurt vooral in de woning, maar ook deels op het trottoir langs de Zonnestraat, omdat het slachtoffer na de aanval met het mes nog naar buiten was gelopen. Om te beletten dat iemand een glimp opvangt van de actie buiten, zijn er hoge afsluitingen met daarop zwarte doeken geplaatst.