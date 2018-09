Zo ziet de vernieuwde Hoge Mote eruit Onthaal- en belevingscentrum na anderhalf jaar werken eindelijk klaar om de deuren te openen Lieke D'hondt

06 september 2018

20u55 2 Ronse De Hoge Mote in Ronse is helemaal geüpdatet naar de 21ste eeuw. In het onthaal- en beleveniscentrum kun je voortaan niet alleen de dienst Toerisme vinden, maar ook Ronse en de Vlaamse Ardennen ontdekken en beleven. Het prijskaartje aan de verbouwingswerken bedraagt 1,8 miljoen euro, waarvan 522.000 gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.

Na anderhalf jaar verbouwingswerken is de Hoge Mote in De Biesestraat in Ronse klaar. Het beschermd monument is de afgelopen maanden omgevormd tot een onthaal- en belevingscentrum waar de dienst Toerisme van Ronse opnieuw haar intrek in heeft genomen. “De manier waarop we toeristen ontvangen is belangrijk, maar de plek waar we vroeger zaten, had geen uitstraling”, zegt diensthoofd Annelies Lenoir. “Daarom hebben we een project ingediend bij Toerisme Vlaanderen.”

Belevingscentrum

De nieuwe Hoge Mote moet vanaf nu meer zijn dan een onthaal voor de dienst Toerisme. “In de Hoge Mote moeten toeristen zin krijgen om meer te ontdekken. Daarom hebben we niet alleen aandacht voor Ronse, maar ook voor de hele Vlaamse Ardennen. Het is de bedoeling dat toeristen eerst naar hier komen en van hieruit beslissen naar waar ze vertrekken”, legt Lenoir uit. De streek ontdekken begint ook in de Hoge Mote zelf, want dat is ingericht als belevingscentrum. Aan de hand van interactieve panelen, luisterverhalen, filmpjes en virtual reality kunnen toeristen en Ronsenaars meer ontdekken over Sint-Hermes, de ontwikkeling van Ronse en textiel. Alle informatie is bovendien beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Ook de bovenverdieping zal vanaf nu een functie krijgen. “Alles op de benedenverdieping is hier permanent, maar de bovenverdieping zullen we sneller aanpassen. Daar zullen we ons meer richten op de Ronsenaars, met informatiestanden over projecten waarmee de stad bezig is. We denken dan bijvoorbeeld aan het nieuwe zwembad of de heraanleg van De Vrijheid. Ook toeristen zijn natuurlijk welkom om boven een kijkje te nemen.”

Vierde toren

Ook wie langs de Hoge Mote wandelt, ziet meteen een groot verschil. Het gebouw kreeg een vierde toren vanwaar je de mooie skyline van de stad kan bewonderen. "De toren creëert een extra beleving voor de toeristen. Ze kunnen van het prachtige uitzicht genieten en op de infobordjes kunnen ze zien waar ze precies naar kijken", zegt Lenoir.

Open Monumentendag

Vrijdag gaan de deuren van de Hoge Mote voor het eerst officieel open. Dan komen het stadsbestuur en genodigden een kijkje nemen. Zondag 9 september volgt dan de eerste publieke opening tijdens Open Monumentendag. De dienst Toerisme stelt haar nieuwe stek open tussen 10 en 18 uur. Op het programma staan concerten van Artan Buleshkaj quartet jazz om 11 uur en Ashling om 15 uur. Er zal ook een kinderdorp zijn met onder andere een textielworkshop en randanimatie. Bovendien kan je proeven van croques, hamburgers en ijsjes bij enkele foodtrucks.