Ziekenhuizen Ronse en Zottegem slaan handen in elkaar 31 januari 2018

Ziekenhuizen Glorieux in Ronse en Sint-Elisabeth in Zottegem gaan nauwer samenwerken onder de benaming 'ZoRg'. De ziekenhuizen gaan zo in op de oproep van de Vlaamse en federale overheid om zich te verenigen in regionale ziekenhuisnetwerken. Met de samenwerking willen de ziekenhuizen de kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg verzekeren in de regio. "We willen met deze samenwerking de zorg vlotter en toegankelijker maken", zegt Stefaan Blomme, algemeen directeur van az Glorieux. Dankzij de samenwerking kunnen de ziekenhuizen hun patiënten makkelijker naar elkaar doorverwijzen wanneer gespecialiseerde zorg noodzakelijk is. AZ Sint-Elisabeth en az Glorieux willen naast hun regionale samenwerking ook aftasten of ze lid kunnen worden van het E17-ziekenhuisnetwerk. Dat bestaat uit het AZ Maria Middelares in Gent, AZ Groeninge in Kortrijk, O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem, het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze en de Sint-Jozefskliniek in Izegem. (LDO)