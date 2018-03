Ziekenhuisbezoek komt man duur te staan 20 maart 2018

J.C. uit Ronse kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van maar liefst 8.000 euro opgelegd nadat hij rondreed met zijn scooter op een moment dat zijn rijbewijs was ingetrokken. De man was daarbij niet aan zijn proefstuk toe. Zo liep hij in het verleden al verschillende gelijkaardige veroordelingen op. "Deze keer wou hij zijn vrouw bezoeken in het ziekenhuis", schetste zijn advocaat de omstandigheden. De politierechter legde hem naast de zware geldboete ook nog zes maanden rijverbod op. Als hij zijn rijbewijs nadien terug wil, moet hij eerst opnieuw zien te slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven.





