Zeven verenigingen slaan de handen in elkaar en serveren couscous voor De Warmste Week Lieke D'hondt

23 november 2018

16u32 0 Ronse De verengingen Marco Al Khairia, El Forkan Moskee, F.C. Assalama, Kick Boxing Ronse, Groene Hoop, Thalassa vzw en het Tunesisch Belgisch Cultureel Centrum in Ronse organiseren op zaterdag 1 december een eetfestijn ten voordele van De Warmste Week.

Op het menu staat couscous en alle aanwezigen krijgen ook één gratis muntthee. De opbrengst van het evenement gaat naar Kom op tegen Kanker. Het eetfestijn vindt plaats vanaf 19 uur in de Grote Marijve 133. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Meer info en reservaties via 0489/85.66.11 of 0475/84.10.76.