Zestiger fotografeert ongevraagd vrouwenbenen onder tafel, Openbaar Ministerie vraagt celstraf met probatie-uitstel Lieke D'hondt

25 februari 2019

14u07 0 Ronse Een zestiger uit Frasnes-lez-Anvaing heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden wegens voyeurisme. De man nam in augustus van 2017 onder tafel foto’s van vrouwenbenen in de McDonald’s in Ronse.

De man had een opening gemaakt in zijn zakagenda om ongemerkt foto’s te kunnen nemen tussen de benen van enkele vrouwen. Omstaanders die zagen dat de man iets verdachts deed, alarmeerden de politie. Hij probeerde eerst nog de SD-kaart van zijn smartphone te vernietigen, maar de agenten konden dat verhinderen. “Op het moment van de feiten had de man geen schuldinzicht. Hij vertelde dat de foto’s niet bewust genomen waren en dat hij zomaar lukraak fotografeerde”, legt de procureur uit. Het Openbaar Ministerie vordert voor de feiten een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel en de ontzetting uit de rechten. Op die manier kan de man de nodige begeleiding krijgen om zijn problemen op te lossen. De advocaat van de beklaagde benadrukt dat zijn cliënt ondertussen beseft dat hij fout was en vraagt de rechter om mild te zijn. Het vonnis zal klaar zijn op 25 maart.