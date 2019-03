Zesdejaars ontdekken tijdens talentenstage wat werken in de supermarkt inhoudt Lieke D'hondt

21 maart 2019

13u38 0 Ronse Wie donderdag ging winkelen in supermarkt Albert Heijn in Ronse, kon de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Klim Op uit Zandbergen aan het werk zien. Ze waren er op talentenstage en kregen een blik achter de schermen van de supermarkt.

De rekken vullen, brood snijden in de bakkerij, afrekenen aan de kassa of de hygiënische controle uitvoeren. De leerlingen van Klim Op kunnen het nu allemaal. Voor het onderwijsproject van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) mochten ze ontdekken wat het betekent om in de Albert Heijn in Ronse te werken. De stage viel duidelijk in de smaak. Dertig laaiend enthousiaste jongeren kregen na afloop een diploma en een goodiebag vol lekkers uit de supermarkt.