Zes drugsdealers aangehouden 17 mei 2018

De politie van Ninove en Brakel hebben deze week acht mannen en vrouwen gevat die ervan verdacht worden de voorbije maanden een handel te hebben gevoerd in drugs.





De verdachten zouden actief geweest zijn in Ronse, Brakel, Ninove en Aalst. De arrestaties gebeurden dinsdag in Ninove en Aalst. Van de acht arrestanten zijn er zes voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het gaat om drie mannen van respectievelijk 28, 32 en 37 jaar en twee vrouwen van respectievelijk 35 en 36 jaar, allen uit Ninove, en een 32-jarige vrouw uit Brakel. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. (DCRB)