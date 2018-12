Zeg niet langer ‘kerk’ maar wel ‘basiliek’ tegen Sint-Hermes in Ronse Sint-Hermeskerk en -crypte in Ronse krijgen van de paus erkenning als basiliek Lieke D'hondt

08 december 2018

21u01 0 Ronse De Sint-Hermeskerk zal door Rome verheven worden tot basiliek. Een bijzondere gebeurtenis die de verering van Sint-Hermes nog meer kracht moet bijzetten. “Ronse staat vandaag op de wereldkaart.”

Terwijl in andere steden en gemeenten kerken sluiten en een herbestemming krijgen, maakt de Sint-Hermeskerk in Ronse de omgekeerde beweging. Mede onder impuls van deken Michel T’Joen en bisschop Luc Van Looy diende de stad een dossier in om de kerk te laten erkennen als basiliek. “We wilden als kerkelijke overheid een initiatief nemen om de Hermescultus en het bouwkundig patrimonium van de stadspatroon te waarderen en zagen de mogelijkheid om de kerk als basiliek te laten erkennen. In één jaar tijd werd het dossier goedgekeurd. Een teken dat we een sterk en bijna evident dossier hadden”, vertelt een trotse deken T’Joen.

Dat de Sint-Hermeskerk een basiliek wordt, heeft vooral te maken met de verering van Sint-Hermes. De relieken van de heilige liggen opgebaard in de crypte van de kerk. Ze spelen sinds het jaar 1090 elk jaar de hoofdrol tijdens de Fiertelommegang waarbij de inwoners van Ronse het schrijn in een voettocht van 32,6 kilometer rond de stad dragen. “Om tot een basiliek verheven te worden, moet een kerk een bijzondere historische betekenis hebben, relieken van een heilige bewaren of moet er een intense verering zijn van een heilige. Voor de kerk en crypte van Sint-Hermes zijn die voorwaarden duidelijk voor handen”, verduidelijkt de deken.

Ook bisschop Luc Van Looy is verheugd dat België een extra basiliek krijgt in Ronse. “De stad staat vandaag op de wereldkaart. Het is een erkenning van Rome hoe belangrijk de kerk is. Dat is niet alleen voor Ronse, maar ook voor de ruimere omgeving en zelfs heel België van belang. De basiliek zal op de internationale lijst komen van basilieken, waardoor er ongetwijfeld meer mensen een bezoek zullen brengen aan Sint-Hermes. Bovendien zorgt het voor een nauwere band met Rome, waar ook de catacomben van Sint-Hermes nog steeds bestaan.”

Open kerk

Dat de kerk binnenkort een basiliek is, hoeft in de praktijk niets te veranderen voor de Ronsenaars. “De Sint-Hermesbasiliek zal een open kerk blijven. Niet alleen zal de kerk letterlijk dagelijks open zijn, ze zal ook openstaan voor passende culturele activiteiten die mensen samenbrengen”, verzekert deken T’Joen.

Unesco-dossier

De verheffing tot basiliek is ook belangrijk voor het Unesco-dossier van de Fiertel. De stad probeert al langer om de Fiertel te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Enkele maanden geleden organiseerde de werkgroep Fiertel Unesco een internationaal congres in Ronse over processies en recent brachten de burgemeester en de schepenen een bezoek aan de catacomben van Sint-Hermes in Rome. Allemaal initiatieven om de Hermescultus levendig te houden. Dat de kerk waar de relieken bewaard worden nu de titel van basiliek krijgt, is een belangrijk nieuw element in het dossier. “Het onderstreept het belang en de levendigheid van de Hermescultus”, vertelt professor Anne-Françoise Morel van de werkgroep. “Net dat is één van de voorwaarden om een Unesco-erkenning te krijgen.”