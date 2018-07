Zandstraat morgen afgesloten 31 juli 2018

De Zandstraat in Ronse wordt morgen (woensdag) afgesloten tussen de Kruisstraat en de Berchemsesteenweg. Dit om ter hoogte van Rieke een grote kraan toe te laten werken uit te voeren aan de zendmast van de Hotond. Enkel voetgangers- en fietsverkeer is toegelaten. Een omleiding zal voorzien worden via de Kruisstraat, Zonnestraat en Berchemsesteenweg. (TVR)