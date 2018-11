Zaak rond ex-directeur van De Nieuwe Haard verworpen in cassatie: vrijspraak blijft gelden Jeffrey Dujardin

22 november 2018

19u51 0 Ronse De zaak rond ex-directeur van De Nieuwe Haard, Freddy Cornelis (70), is in het Hof van Cassatie verworpen. De ex-directeur blijft dus vrijgesproken. “Een enorme opluchting”, zegt Cornelis.

De gerechtelijk lijdensweg voor Freddy Cornelis leek op 20 april op zijn einde te komen toen het Gentse hof van beroep hem de vrijspraak gaf. De Nieuwe Haard bracht de zaak naar cassatie, zodat geoordeeld kon worden of alle procedureregels bij het arrest werden gevolgd. De zaak werd verworpen, de zeventiger blijft vrijgesproken. De aanklachten van verduistering en valsheid in geschrifte kostten hem in 2011 zijn job als directeur van De Nieuwe Haard in Ronse. Op dat moment stond de man al 19 jaar aan het hoofd van de sociale huisvestingsmaatschappij en zou hij enkele maanden later met pensioen gaan.

Volgens intern onderzoek zou er in de kassa een tekort van minstens 5.000 euro vastgesteld zijn, wat te wijten was aan financieel gesjoemel volgens burgemeester en voorzitter van de raad van bestuur, Luc Dupont (CD&V). “Wij zijn 200 procent zeker van ons stuk”, zei Dupont toen de zaak richting cassatie trok. “Voor ons was de beslissing van het hof niet grondig gemotiveerd.”

Daarnaast werd hij ervan beschuldigd jarenlang privékosten verhaald te hebben op de huisvestingsmaatschappij. De man kreeg zijn ontslag en De Nieuwe Haard diende een klacht in. In de correctionele rechtbank van Oudenaarde werd hij in maart 2017 schuldig verklaard voor de feiten en kreeg hij een straf van twaalf maanden met uitstel en een boete van 2.750 euro. Hij bleef echter zijn onschuld uitschreeuwen tot na de zaak in beroep.

“Dit is een afrekening”, zei Mario Van Essche, de advocaat van Freddy Cornelis, toen het nieuws kwam. “Hij stond amper zes maanden van zijn pensioen en toch moest hij op deze manier verwijderd worden uit de raad van bestuur.” Nu het Hof van Cassatie de zaak verworpen heeft, zit de juridische strijd voor Cornelis erop. “Ik ben opgelucht, dit heeft al een zware emotionele impact gehad op mij en mijn familie.”