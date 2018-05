Woonblokken Scheldekouter klaar voor renovatie 23 mei 2018

02u56 0 Ronse De woonblokken van De Nieuwe Haard aan de Scheldekouter in Ronse zullen er binnenkort helemaal anders uitzien. De sociale huisvestingsmaatschappij laat de vier appartementsblokken zowel langs buiten als binnen renoveren.

"De woonblokken zijn na veertig jaar helemaal verouderd. Een kwart van de appartementen staat momenteel leeg, omdat ze te versleten en afgeleefd zijn. Een grootschalige renovatie is dus nodig om opnieuw te voldoen aan de huidige energienormen en om het comfort te verhogen", legt directeur Peter Lepez uit. De Nieuwe Haard heeft ervoor gekozen om de appartementen niet één voor één te vernieuwen, maar gegroepeerd aan te pakken. Dat maakt de renovatie financieel interessanter en zorgt voor minder hinder.





Nieuwe look

Zowel de buitenkant als de binnenkant van de appartementen krijgt de komende jaren een nieuwe look. Er komt een nieuwe buitenschil met ventilatie en isolatie en ook de daken zijn dringend aan vernieuwing toe. De appartementen zelf krijgen nieuwe verwarming en elektriciteit en volledig nieuwe keukens en badkamers. "We strippen eigenlijk bijna tot op de ruwbouw", verduidelijkt Lepez.





Volgende maand beginnen de werken aan de daken van de woonblokken. Deze zullen ongeveer zestig werkdagen in beslag nemen. Begin 2019 zijn de gevels en appartementen aan de beurt. De sociale huisvestingsmaatschappij schat dat de werken eind 2020 of begin 2021 klaar zullen zijn.





(LDO)