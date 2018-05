WK-dorp op parking Portois 31 mei 2018

02u46 0 Ronse Twaalf horecazaken en de dienst Evenementen van de stad Ronse zullen parking Portois tijdens het wereldkampioenschap voetbal omtoveren tot een WK-dorp.

Ze verenigen zich daarvoor in de organisatie 't Amusement 13. In tegenstelling tot de vorige kampioenschappen kiest Ronse ervoor om dit jaar één WK-dorp in te richten. Er komen dus geen schermen op de kleine pleintjes, wel een samenwerking tussen twaalf horecazaken en de stad op parking Portois.





De voetbalfans zullen daar samen kunnen genieten van de wedstrijden op groot scherm. Een dj zal instaan voor de nodige sfeer, de horecazaken voorzien drankgelegenheid en er zullen eetkraampjes zijn. Om alles veilig te laten verlopen zal er in het WK-dorp een verbod zijn op glas, rugzakken, stokken en Bengaals vuurwerk. Meer info volgt later. (LDO)





