Wit-Gele Kruis Ronse zet deuren open op Dag van de Zorg Lieke D'hondt

04 maart 2019

13u45 7 Ronse Het Wit-Gele Kruis van Ronse zet op 17 maart de deuren open voor het grote publiek.

“Op de Dag van de Zorg slaan de teams Ronse Centrum en Ronse Zuid-Oost de handen in elkaar om alle Ronsenaars kennis te laten maken met onze werking”, zegt Marina Nicaise. “Het thema van de dag is het brein.” Aan de hand van een tentoonstelling met werken van psychiatrisch patiënten, volksspelen, kinderhoekjes en een hapje en een drankje kunnen de Ronsenaars kennis maken met het Wit-Gele Kruis. Alles vindt plaats in de Ninovestraat 50 van 10 tot 17 uur.