WinG in Triamant begeleidt jongeren in de stap van jeugdhulp naar zelfstandig wonen Lieke D'hondt

28 januari 2019

16u37 0 Ronse Vzw Amon, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Zuid-Oost-Vlaanderen, heeft in Triamant Ronse het project WinG voorgesteld. Vier jongvolwassenen kunnen terecht in de studio’s van Triamant waar ze leren om zelfstandig te wonen.

“WinG betekent ‘Wonen in Gezelschap’ en is het resultaat van een uniek en vernieuwend samenwerkingsverband tussen vzw Amon en vzw Triamant”, legt algemeen coördinator Stefaan Bockstal uit. Het project kadert in Werf 3, een actieplan dat de overheid in het leven riep na de dood van de 19-jarige Jordy. Hij stierf moederziel alleen in een tentje aan de Blaarmeersen in Gent. “Toen werd pijnlijk duidelijk dat voor sommige jongeren de overgang van bestaande residentiële woonvormen naar zelfstandig wonen een te grote stap is. Met Werf 3 is er een aanbod van kleinschalige wooneenheden voor jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar om de overgang van jeugdhulp naar zelfstandig wonen te verbeteren.”

Leeftijdsgenoten

In Ronse zijn er nu ook dergelijke wooneenheden. Het zijn vier studio’s in Triamant, het woonconcept in de Oscar Delghuststraat waar jong en oud en mensen met en zonder zorgvraag samenleven. Daar zullen vier jongvolwassenen samenleven onder flexibel toezicht en de nodige begeleiding op maat krijgen. “Achttien plaatselijke organisaties zetten mee hun schouders onder dit project. Dat kan gaan van het OCMW tot therapeuten en vrijetijdsorganisaties. Op die manier hebben we een uitgebreid netwerk waarop de jongeren kunnen terugvallen mocht het nodig zijn.”

Ook een pluspunt voor de jongeren is de aanwezigheid van leeftijdsgenoten in Triamant. “We geloven dat het project zowel voor de jongeren uit de jeugdzorg als de andere jonge bewoners een meerwaarde is. De ontspanningsactiviteiten die we voor de vier jongeren zullen organiseren, staan ook open voor de andere bewoners. We hopen dat er zo een hechte groep ontstaat, waar de jongeren eventueel ook op kunnen terugvallen”, vertelt Bockstal.

Vrijwilligerswerk=korting op huurprijs

Van de jongeren zelf wordt verwacht dat ze beschikken over een minimale basis van sociale vaardigheden om te kunnen samenwonen met anderen. Ze worden ook gestimuleerd om een aantal uren vrijwilligerswerk te doen op de site van Triamant. “Op die manier verhogen hun kansen tot integratie en het levert hen een vermindering van de huurkost op met honderd euro per maand.”

De jongeren kunnen in Triamant terecht tot ze sterk genoeg zijn om volledig zelfstandig te gaan wonen. “We schatten dat de meesten één tot anderhalf jaar in het project zullen blijven, maar we laten hen niet los voor ze er klaar voor zijn”, besluit Bockstal.