Windturbineproject in Klein Frankrijk neemt geen vliegende start: vooral negatieve klanken bij buurtbewoners op infovergadering

Lieke D'hondt

17 januari 2019

22u59 3 Ronse Het op stapel staande windmolenproject in industriegebied Klein Frankrijk is niet met open armen ontvangen door de buurtbewoners. Velen vinden het project mooi, maar ongeschikt voor Klein Frankrijk. “Goed voor aan zee of langs de autosnelweg, maar niet zo dicht bij woongebied.”

Een 150-tal nieuwsgierigen woonden donderdagavond de infosessie rond het nieuwe windturbineproject van Luminus bij. Het bedrijf wil op de site van Incoplas in Klein Frankrijk haar grootste windmolen neerplanten. De turbine zal maar liefst 167 meter hoog zijn, met wieken tot 63 meter lang. “Eén grote windturbine is minder indrukwekkend dan twee kleine, want daar heb je meer ruimte voor nodig omdat windmolens niet te dicht bij elkaar en bij de woningen mogen staan”, zegt communicatieverantwoordelijke Nico De Bie. “De wieken zullen ook trager draaien, wat rustiger is en minder geluid maakt. Ook voor de natuur is een hogere windmolen een goede zaak. Onder andere vleermuizen vliegen niet zo hoog en zullen er dus minder last van ondervinden.”

Zoekgebied voor windturbines

Toch zijn de buurtbewoners bezorgd. Ann Verpoort woont op slechts 200 meter van de plaats waar de windmolen komt. Zij is absoluut ontevreden. “Ik heb mijn huis 24 jaar geleden gekocht en ben er verliefd op. Ondanks de ligging achter de industriezone is het er erg rustig, de bomen zorgen dat ik de fabrieken niet zie. Maar nu willen ze een grote windmolen bouwen op slechts 200 meter van mijn voordeur. Het zal mijn zicht en dat van veel omwonenden verpesten. Ik ben ook bang voor de overlast: de slagschaduw van de wieken en het geluid. Ik ben pro groene energie, maar dit is niet de geschikte locatie voor een windturbine.”

Nico De Bie bendadrukt dat het gebied wel geschikt is. “Het is door de provincie Oost-Vlaanderen ingekleurd als zoekgebied voor windturbines. Het wordt dus aanzien als de ideale locatie om een windmolen te plaatsen. Al moet de provincie wel nog een definitieve vergunning toekennen.”

Bezwaarschriften

Om die vergunning te krijgen, moet Luminus eerst een openbaar onderzoek laten uitvoeren waarin iedereen de kans krijgt om bezwaren in te dienen tegen het project. Enkele omwonenden lieten op de infoavond al een blad rondgaan om namen en contactgegevens te verzamelen van mensen die tegen het project zijn. “We willen ons op tijd verenigen om bezwaren in te dienen”, vertelt Robert. “Klein Frankrijk is al volgebouwd met bedrijven. Dat is op zich al een belasting voor de omwonenden qua lawaaihinder en milieuoverlast. Als daar nu nog eens een windmolen bij komt, zal de hinder nog toenemen. Een windmolen is goed aan zee of langs een autosnelweg, maar zo dicht bij het woongebied zoals hier in Klein Frankrijk is geen goed idee.”

Tijdens de infoavond overheersten de negatieve reacties, maar projectleider Jan Schouppe blijft ervan overtuigd dat de hinder voor de omwonenden beperkt zal zijn. “Er kwamen onder meer vragen over de slagschaduw die de windmolen zal veroorzaken. Dat kan inderdaad hinderlijk zijn, maar er is een wettelijke garantie dat die slagschaduw niet langer dan acht uur per jaar aanwezig zal zijn. De windturbine is uitgerust met sensoren waardoor hij stilvalt als we de acht uur benaderen.”