Wijnbar Le Cave de Clotaire moet nieuwe terrasomheining afbreken omdat ze niet voldoet aan terrasreglement, zaakvoerder is misnoegd Lieke D'hondt

09 april 2019

15u59 0 Ronse Anthony Fontaine, zaakvoerder van wijnbar La Cave de Clotaire in de Sint-Martensstraat in Ronse, is teleurgesteld. Hij plaatste enkele weken geleden een houten omheining om zijn terras gezellig af te bakenen, maar moet het van het stadsbestuur verwijderen omdat het niet strookt met het terrasreglement. “Ik wil mijn eigen identiteit uiten op mijn terras.”

Le Cave de Clotaire is een gezellige wijnbar in de Sint-Martensstraat in Ronse. Het ligt pal in het historische stadsdeel de Vrijheid en beschikt over een afgebakend terras. Net dat veroorzaakt wrevel tussen uitbater Anthony Fontaine en het stadsbestuur. Anthony heeft zijn terras afgebakend met een houten omheining, maar dat strookt niet met het terrasreglement van de stad. Dat reglement is al langer van kracht in andere delen van Ronse, maar nu de werken in de Vrijheid stilaan ten einde lopen, moeten ook de horecazaken in het historisch stadsdeel zich er aan houden.

Ik mag wel panelen met glas plaatsen, maar dat past toch niet bij mijn zaak? Zaakvoerder Anthony Fontaine

“Bij de aanvang van de werken in de Vrijheid heeft het stadsbestuur ons op de hoogte gebracht van het terrasreglement. Daarin staat onder meer dat we ons op het terras aan de kleuren grijs en zwart moeten houden en dat heb ik ook gedaan”, vertelt Anthony. “Maar ik wou mijn terras ook afbakenen om het gezelliger te maken en dat wordt mij nu geweigerd. Akkoord, ik mag wel panelen met glas plaatsen, maar dat past hier niet. Alle zaken in de Vrijheid hebben hun eigen identiteit en ik wil die op mij manier uitdrukken. Het zal een meerwaarde zijn voor de stad als we niet allemaal kiezen voor een alledaags terras. Ik snap dat het stadsbestuur geen kakofonie wil, maar een terras in de stijl van een bepaalde zaak moet toch kunnen?”

Wel harmonie, geen eenheidsworst

Schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA) blijft achter het terrasreglement staan. “Het is er om harmonie te creëren in de stad. Het is niet onze bedoeling om er eenheidsworst van te maken en de horeca-uitbaters mogen zeker creatief voor de dag komen om hun terras gezellig te maken. We vragen wel dat ze de inrichting van hun terras eerst even voorleggen aan het college zodat wij kunnen aftoetsen of de harmonie niet in het gedrang komt.”

Dat laatste heeft Anthony niet gedaan. “Maar ik wil geen oorlog met het stadsbestuur. Ik ben misschien te snel geweest, maar na veelvuldig overleg met het stadsbestuur zijn we er niet uit geraakt en nu moet ik mijn omheining weer afbreken. Al ben ik wel van plan om daar nog even mee te wachten.”

Anthony plaatste ook een video op zijn Facebookpagina waarin hij zijn ongenoegen laat blijken. De video werd ondertussen al 30.000 keer bekeken. “Ik denk dat bijna iedereen in Ronse de video heeft gezien. Niemand heeft negatief gereageerd.”