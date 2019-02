Wie zag Roger Marijns? Ronny De Coster

13 februari 2019

20u42 0 Ronse Politie en parket vragen om uit te kijken naar Roger Marijns. De 66-jarige man is spoorloos sinds hij op dinsdag 12 februari de instelling De Linde in Ronse verliet.

Roger Marijns is rond 8 uur dinsdagochtend uit de instelling aan de Oscar Delghuststraat in Ronse vertrokken. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De man rijdt rijdt met een donkergrijze Mercedes C-klasse met nummerplaat 1-TQL-262.

Roger Marijns is ongeveer 1,65 meter groot en zwaar gebouwd. Hij heeft grijs haar en is kaal bovenaan.Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een groene pet met opschrift John Deere. De man heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie Roger Marijns of zijn voertuig nog gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, wordt verzocht contact op te nemen met de politie of te bellen naar het gratis telefoonnummer 0800/30 300.