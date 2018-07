Werken De Vrijheid gaan nieuwe fase in 20 juli 2018

02u32 0 Ronse De werken aan de historische stadskern De Vrijheid in Ronse gaan een nieuwe fase in.

Momenteel wordt de zone tussen de parking van De Passage en de Priesterstraat vernieuwd. De parking blijft gedurende de werken bereikbaar via het Rooseveltplein, maar doorgaand verkeer naar de Priesterstraat is niet mogelijk. Dankzij tijdelijke verkeerslichten kunnen bestuurders de parking vlot verlaten via de Sint-Martensstraat waar tijdelijk verkeer in beide richtingen toegestaan is.





De werken aan deze zone zullen wellicht duren tot half oktober. (LDO)