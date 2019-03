Werken aan stationsomgeving gaan van start: beperkte hinder voor de reizigers Lieke D'hondt

11 maart 2019

18u34 0 Ronse De stationsomgeving van Ronse ondergaat grote veranderingen. De NMBS legt er op het terrein naast de oude goederenloods een nieuwe parking aan voor 182 wagens. Er komt ook een nieuwe fietsenstalling en de fietssnelweg breidt uit.

De NMBS is ondertussen gestart met de voorbereidingen om de nieuwe reizigersparking aan te leggen. Die komt op het terrein achter de oude goederenloods en naast de passerelle. Er zal plaats zijn voor 182 wagens. Er komen ook acht parkeerplaatsen voor mindervaliden en twee laadpunten voor elektrische wagens. In de nieuwe fietsenstalling zal plaats zijn voor 174 fietsen. De oude parking zal na de werken afgesloten worden en de fietsenstalling wordt afgebroken. Alles kadert in een masterplan die de stationsomgeving een opwaardering moet geven.

Fietssnelweg

De heraanleg van de stationsomgeving is ook het ideale moment om de fietssnelweg tussen de parking en het station te realiseren. Nadien moet dat deel van de fietssnelweg verbonden geraken met de fietssnelweg tussen de Viermaartlaan en het station. Het stadsbestuur van Ronse overlegt hiervoor met de provincie en de andere betrokken actoren om een ontwerpplan te maken.

Beperkte hinder

Tijdens de werken aan de stationsomgeving zal er tijdelijk hinder zijn. Treinreizigers zullen niet kunnen parkeren naast de goederenloods en perron 1 zal aan de voorzijde van het station enkel bereikbaar zijn via de doorgang aan de huidige fietsenstalling. De rechtstreekse doorgang tussen het fietspad aan Molendam langs perron 2 en de voorzijde van het station zal tijdelijk onderbroken zijn. Op het einde van het fietspad komt wel een tijdelijke fietsenstalling. Via een trap zullen beide perrons wel bereikbaar blijven.