Wegneembaar paaltje moet Riekestraat veiliger maken Lieke D'hondt

27 november 2018

16u40 1 Ronse De Riekestraat in Ronse wordt een doorlopende straat. Er komt een paaltje bovenaan de straat zodat auto’s er niet meer door kunnen, maar voetgangers en fietsers wel nog gebruik kunnen maken van het wandelpad.

“We ontvingen verschillende meldingen over te hoge snelheid en verschillende ongelukken in de Riekestraat”, motiveert het schepencollege. Omdat de straat ook een wandelweg is, neemt het stadsbestuur nu maatregelen. Bovenaan de Riekestraat, net voor de Zandstraat, zal er een paaltje komen. Dat zal wegneembaar zijn zodat de hulpdiensten indien nodig wel nog gebruik kunnen maken van de route. Vanaf Scherpenberg zal enkel plaatselijk verkeer mogen gebruikmaken van de Riekestraat.