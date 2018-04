Wegenwerken in Broeke 10 april 2018

In de Broekestraat in Ronse is de aannemer begonnen met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de straat. In de eerste fase van de werken worden de nutsleidingen tussen de Glorieuxlaan en de Klevestraat aangelegd. Vervolgens pakt de aannemer de zone tussen de Klevestraat en de Jacob van Arteveldestraat aan. De voorbereidende werken zullen duren tot half mei. Er zal telkens één rijstrook beschikbaar blijven. Er wordt gewerkt met verkeerslichten om de auto's afwisselend doorgang te geven. (LDO)