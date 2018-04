Weekend van de amateurkunsten 20 april 2018

02u38 0

CC De Ververij, de dienst Cultuur en de Cultuurraad organiseren op 27, 28 en 29 april de tentoonstelling 'Binnenste buiten!'. De tentoonstelling past binnen de week van de amateurkunsten die in Vlaanderen en Brussel amateurkunst in de kijker zet. Het thema van dit jaar is 'Kunst buiten'. Op de site van De Ververij in de Wolvestraat zullen sculpturen, installaties en beeldhouwwerken opgesteld worden. Vrijdagavond is er om 20 uur een vernissage met optredens van het koor OKRA en de Kunstacademie.





(LDO)