Wandeling met woord, muziek, beeld en dans 24 april 2018

Pasar Ronse en Kunstacademie Vlaamse Ardennen organiseren op zaterdag 5 mei een culturele wandeling. Tijdens de tocht houden de wandelaars verschillende keren halt om zich te laten verrassen door muziek, woord, beeld en dans. Er starten twee wandelingen in de Wolvestraat aan CC De Ververij, om 13.30 en 14 uur. Deelnemers moeten wel een kwartier op voorhand aanwezig zijn. Deelnemen kost vijf euro voor volwassenen en drie euro voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Inschrijven kan tot 30 april, onder andere via Fernand.van.hoecke@skynet.be of 055/21.64.80. (LDO)