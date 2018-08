Waarom duikt overal #kunjijkiezen op? Redactie

30 augustus 2018

11u04 5

In Ronse staat sinds kort ‘#kunjijkiezen’ te lezen op verschillende plaatsen in de stad. Onder meer aan de uitrit van winkelcentrum Shopping Plaza en de inrit van het AZ Glorieux werd de hashtag met krijt aangebracht op de straat. Ook in verschillende andere steden en gemeenten zoals Gent, Antwerpen, Kessel, Torhout en Schoten duikt de slogan op.

De bijbehorende website www.kunjijkiezen.be is eigendom van Steunpunt Mens en Samenleving vzw. Dat is een organisatie die zich volgens haar website inzet voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven. Voorlopig is op de website niets meer te zien dan een aftelklok. Deze telt af tot 12 uur deze middag. Wat er dan gebeurt, is niet duidelijk.

Op diverse plaatsen in Gent. #kunjijkiezen. Iemand voert campagne? pic.twitter.com/3RxoiOXUzh Pascal Debruyne(@ Pdbruyne) link