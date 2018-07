Vrouw smokkelt drugs binnen in gevangenis 17 juli 2018

In de gevangenis van Oudenaarde werd afgelopen zaterdag een 31-jarige vrouw uit Ronse op heterdaad betrapt bij een fouille toen ze als bezoeker cannabis trachtte binnen te smokkelen.





Bij een huiszoeking in haar woonst werd eveneens een partij drugs aangetroffen. De verdachte werd gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van drugshandel. Die haar heeft aangehouden. (TVR)