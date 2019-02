Vrouw overleden aan brandwonden na ontploffing snelkookpan in Ronse Ronse

28 februari 2019

17u18 0 Ronse Een vrouw van 79 jaar die dinsdagavond zware brandwonden had opgelopen nadat in haar keuken een snelkookpan was ontploft, is in het ziekenhuis overleden.

De ontploffing heeft zich dinsdagavond voorgedaan in een rijwoning aan de Grote Marijve in Ronse. Een snelkookpan die op een elektrisch fornuis stond, is door een onbekende oorzaak geëxplodeerd. De vrouw liep daarbij zware brandwonden op over haar hele lichaam. Ze werd in allerijl naar het Suitvenbergziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar is de vrouw woensdag overleden.

De omstandigheden waarin de snelkookpan is ontploft, zijn nog niet duidelijk. Als gevolg van de explosie was in de keuken ook een kleine brand ontstaan.